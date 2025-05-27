Оновлення каталогу харчування ЗСУ: що вилучать з меню військових

Міноборони ініціює оновлення каталогу харчових продуктів для ЗСУ з метою оптимізувати асортимент, враховуючи реальні потреби військових, складність логістики та ефективність витрат.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Військове харчування

Метою оновлення каталогу харчових продуктів для ЗСУ є оптимізація асортименту із збереженням різноманітності, що дозволить уникнути необґрунтованого зростання вартості раціону.

Завдяки цифровому аналізу споживання планують вилучити з раціону малозатребувані позиції та замінити їх на більш практичні.

Цей крок є частиною ширшої стратегії "Державного оператора тилу" (ДОТ) щодо впровадження прозорої, ефективної та раціональної системи закупівель для потреб армії.

Минулого року завдяки таким підходам вдалося заощадити близько 6 млрд грн із понад 29 млрд грн, виділених на продовольче забезпечення.

Пріоритетом залишається якісне та збалансоване харчування військовослужбовців при раціональному використанні бюджетних коштів.

Які продукти замінять

З огляду на інтенсивні бойові дії та зміну потреб військовослужбовців, планується оновлення каталогу продуктів шляхом виключення позицій, які практично не використовуються через складнощі з доставкою, зберіганням або споживанням.

Йдеться, зокрема, про деякі види м’ясної, молочної, овочевої та фруктової продукції. Замість них передбачаються більш придатні до умов фронту альтернативи — наприклад, лохина замість малини, заморожена свинина та окремі рибні продукти замість охолоджених.

Практика показує, що військові зазвичай надають перевагу замороженим м’ясним і рибним продуктам замість охолоджених — переважно через довший термін зберігання. Також планується розширити вибір риби від українських виробників — у каталозі можуть з’явитися калібровані стейки, очищена та патрана заморожена риба локального виробництва. Інші продукти, що підлягають вилученню, мають схожі заміни, тож загальний асортимент залишиться різноманітним.

Крім того, є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але користуються попитом серед особового складу. Серед них – зефір, халва, кекс, заморожений стейк товстолоба, бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо.

"Цьогоріч каталог містить 360 артикулів, частина з яких фактично не використовується. Це створює ризики цінових маніпуляцій і ускладнює формування економічно обґрунтованої вартості комплекту в цілому. Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни – логічне продовження цієї роботи. Плануємо скоригувати кількість позицій до приблизно 340", – зазначає Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.

Паралельно проводиться перевірка описів товарів у каталозі — вони мають відповідати державним стандартам і водночас відображати актуальні пропозиції на ринку. Наступні етапи включають взаємодію з постачальниками, аналіз ринкових варіантів і фіналізацію оновленого складу каталогу.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.