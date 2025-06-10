Контроль якості харчів для ЗСУ: Міноборони залучає Держпродспоживслужбу

Міністерство оборони посилює контроль якості харчових продуктів для Збройних сил. Відтепер продукція, що постачається за державними контрактами, проходитиме додаткові лабораторні перевірки у Держпродспоживслужбі.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Якість харчування в ЗСУ

Відповідний меморандум про співпрацю підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та Держпродспоживслужбою.

Виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський наголосив, що такий крок є надзвичайно важливим з огляду на високу експертну спроможність Держпродспоживслужби у проведенні лабораторних досліджень харчових продуктів.

"Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів", – зазначив він.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук наголосив, що розгалужена мережа лабораторій відомства працює у кожному регіоні України.

"Ці лабораторії здійснюють перевірки харчових продуктів на відповідність нормам безпеки. Співпраця з Державним оператором тилу дасть змогу оперативніше виявляти потенційні ризики та гарантувати належний рівень захисту здоров’я наших захисників і захисниць", — заявив він.

Крім того, на зустрічі у присутності очільників Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини МОУ сторони домовилися про подальші кроки співпраці, які включають обмін інформацією щодо методик досліджень відповідно до сучасних вимог, а також готовність лабораторій до проведення необхідних досліджень.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.