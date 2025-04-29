Корпорация LG дополнительно инвестирует 1,7 млрд долларов в завод по производству аккумуляторов

Южнокорейская корпорация LG увеличит свои инвестиции в завод по производству аккумуляторных элементов в Индонезии на 1,7 миллиарда долларов. Общий объем инвестиций в проект вырастет до 2,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство R euters, ссылаясь на заявление министра инвестиций Индонезии Росана Руслани.

На прошлой неделе LG Energy Solution (LGES) вышла из другого предприятия в Индонезии – проекта стоимостью 142 триллиона рупий (8,46 миллиарда долларов США) в цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей.

"LG по-прежнему обязуется вкладывать большие средства в развитие этого совместного предприятия", — сказал Росана Руслани на пресс-конференции, имея в виду завод по производству аккумуляторов в Западной Яве.

Кроме того, LG продолжит инвестировать в совместное предприятие по производству аккумуляторов HLI Green Power, возглавляемое LGES и Hyundai Motor Group. В прошлом году это совместное предприятие открыло первый в Индонезии завод по производству аккумуляторных элементов годовой мощностью 10 гигаватт-часов.

Напомним, во втором квартале 2024 года операционная прибыль южнокорейского производителя аккумуляторов LG Energy Solution Ltd. уменьшился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 141 миллион долларов. Причиной снижения прибыли стали уменьшение продаж электромобилей и падение цен на литий.