Корпорація LG додатково інвестує 1,7 млрд доларів у завод з виробництва акумуляторів

Південнокорейська корпорація LG збільшить свої інвестиції в завод з виробництва акумуляторних елементів в Індонезії на 1,7 мільярда доларів. Загальний обсяг інвестицій у проект зросте до 2,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву міністр інвестицій Індонезії Росана Руслані.

Минулого тижня LG Energy Solution (LGES) вийшла з іншого підприємства в Індонезії — проекту вартістю 142 трильйони рупій (8,46 мільярда доларів США) у ланцюжку поставок акумуляторів для електромобілів.

"LG, як і раніше, зобов'язується вкладати великі кошти в розвиток цього спільного підприємства", - сказав Росана Руслані на прес-конференції, маючи на увазі завод з виробництва акумуляторів у Західній Яві.

Крім того, LG продовжить інвестувати у спільне підприємство з виробництва акумуляторів HLI Green Power, очолюване LGES та Hyundai Motor Group. Минулого року це спільне підприємство відкрило перший в Індонезії завод з виробництва акумуляторних елементів річною потужністю 10 гігават-годин.

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року операційний прибуток південнокорейського виробника акумуляторів LG Energy Solution Ltd. зменшився на 58% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 141 мільйон доларів. Причиною зниження прибутку стали зменшення продажів електромобілів та падіння цін на літій.