Корпорация Roshen запустила собственную линейку мороженого (ФОТО)

Рошен
Roshen выходит на рынок мороженого.

Кондитерская компания Roshen запустила свою линейку мороженого.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила бренд-менеджер компании Екатерина Гнатюк в соцсети Linkedin.

"За каждым названием, вкусом и упаковкой стоит гораздо больше, чем видно на первый взгляд. Это месяцы работы наших команд, которые шаг за шагом создавали продукт: от идеи и рецептуры до дизайна, производственных настроек, контроля качества, подготовки к продажам и коммуникациям", – написала Гнатюк.

По информации Ассоциации ритейлеров, мороженое Roshen уже появилось в фирменном магазине сети на Демеевской в Киеве.

В фирменной сети появились ванильный и шоколадный пломбир в вафельных стаканчиках, ванильный пломбир в молочном шоколаде, шоколадный пломбир в глазури из молочного шоколада, карамельный попкорн, мороженое с печеньем в шоколадной глазури с кукурузными хлопьями.

О Roshen

Корпорация Roshen занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность   Липецкой фабрики   в России остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Конечным бенефициаром предприятия является сын экспрезидента Украины Петр Порошенко Алексей Порошенко.

Напомним, чистая прибыль компании Roshen за пять лет выросла почти в 2,7 раза - с 2,96 млрд грн в 2021 году до 7,91 млрд грн в 2025-м.

Автор:
Светлана Манько