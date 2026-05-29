Корпорація Roshen запустила власну лінійку морозива (ФОТО)

Кондитерська корпорація Roshen запустила власну лінійку морозива.

Як пише Delo.ua, про це повідомила бренд-менеджерка компанії Катерина Гнатюк у соцмережі Linkedin.

"За кожною назвою, смаком і упаковкою стоїть значно більше, ніж видно на перший погляд. Це місяці роботи наших команд, які крок за кроком створювали продукт: від ідеї та рецептури до дизайну, виробничих налаштувань, контролю якості, підготовки до продажу та комунікацій", – написала Гнатюк.

Фото: Катерина Гнатюк

За інформацією Асоціації ритейлерів, морозиво Roshenвже з'явилося у фірмовому магазині мережі на Деміївській в Києві.

Наразі у фірмовій мережі з'явилися ванільний та шоколадний пломбір у вафельних стаканчиках, ванільний пломбір у молочному шоколаді, шоколадний пломбір в глазурі з молочного шоколаду, карамельний попкорн, морозиво з печивом у шоколадній глазурі з кукурудзяними пластівцями.

Про Roshen

Корпорація Roshen посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петра Порошенка Олексій Порошенко.

Нагадаємо, чистий прибуток компанії Roshen за п’ять років зріс майже у 2,7 раза — з 2,96 млрд грн у 2021 році до 7,91 млрд грн у 2025-му.