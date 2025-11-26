Корпоративная криптолихоманка закончилась: компании продают токены, чтобы спасти акции

Компании, ранее активно накапливавшие криптовалюты, теперь лишаются своих активов, пытаясь поддержать падение цен на собственные акции. Эта стратегия "цифрового казначея" разрушается на фоне крушения криптовалютного рынка на сумму 1 триллион долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Акции компаний, привлекавших кредиты и капитал для покупки биткоина, обрушились. Согласно The Block, с момента пика в июле было потеряно около 77 миллиардов долларов фондовой стоимости этих компаний.

Кризис Strategy

Акции компании Strategy, возглавляемой Майклом Сейлором, крупнейшего в мире корпоративного владельца биткоинов, упали на 50 процентов за последние три месяца, потянув за собой вниз десятки аналогичных компаний.

Компания Сейлора сейчас стоит меньше, чем портфель биткоинов, который она держит. Инвесторы озабочены разрушением бизнес-модели, которая базировалась на росте цен на биткоин и постоянном выпуске акций и накоплении долгов.

"В этих компаниях будет распродажа; ситуация ухудшится. Это замкнутый круг. Как только цены начинают падать, начинается гонка до дна", - прогнозирует Адам Морган Маккарти, старший аналитик Kaiko.

Распродажа биткоина для спасения акций

Несколько компаний начали продавать свои криптовалютные запасы, фактически возвращая модель криптоказначейства в обратную сторону, чтобы профинансировать выкуп и обслуживание долгов:

FG Nexus (владелец Ethereum) продал токенов на сумму около 41,5 млн. долларов для выкупа акций;

ETHZilla (флоридская компания) продала Ethereum около 40 млн долларов для аналогичной программы;

французская Sequans Communications продала биткоинов на около 100 миллионов долларов для обслуживания долга, что подтверждает трудности компаний, ссужавших средства для покупки криптоактивов.

Сейлор удваивает ставку

Несмотря на общую распродажу, Strategy удвоила свои инвестиции, купив еще больше биткоинов, поскольку цена токена упала до 87 000 долларов США (по сравнению со 115 000 долларов США месяц назад).

Сам Майкл Сейлор отвергает любые опасения: "Волатильность - это дар Сатоши верным", - заявил он, имея в виду создателя биткоина Сатоши Накамото.

Хотя биткоин и Ethereum еще могут найти покупателей, компаниям с нишевыми токенами будет труднее. Эксперты предупреждают, что 95% цифровых казначейских активов "снизятся до нуля".

Биткоин и Украина

В Украине биткоин признается виртуальным активом по закону "О виртуальных активах", но не является законным платежным средством. С 2025 года доход от операций с криптовалютами облагается налогом по ставке 19,5% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Базой налогообложения является вся сумма сделки, а не только прибыль, отличная от международной практики. Физические лица несут уголовную и финансовую ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Украина входит в пятерку стран мира по доле владения биткоинами.

Напомним, 21 ноября рынок криптовалют охватил массовый отток капитала из рисковых активов. Это привело к резкому падению цен на биткоин и Ethereum к самым низким отметкам за последние месяцы.