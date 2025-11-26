Корпоративна криптолихоманка закінчилася: компанії продають токени, щоб врятувати акції

Компанії, які раніше активно накопичували криптовалюти, тепер позбавляються своїх активів, намагаючись підтримати падіння цін на власні акції. Ця стратегія "цифрового скарбництва" руйнується на тлі краху криптовалютного ринку на суму 1 трильйон доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Акції компаній, що залучали кредити та капітал для купівлі біткоїна, обвалилися. Згідно з The Block, із моменту піку в липні було втрачено близько 77 мільярдів доларів фондової вартості цих компаній.

Криза Strategy

Акції компанії Strategy, очолюваної Майклом Сейлором, найбільшого у світі корпоративного власника біткоїнів, впали на 50 відсотків за останні три місяці, потягнувши за собою вниз десятки аналогічних компаній.

Компанія Сейлора зараз коштує менше, ніж портфель біткоїнів, який вона тримає. Інвестори стурбовані руйнуванням бізнес-моделі, що базувалася на зростанні цін на біткоїн та постійному випуску акцій і накопиченню боргів.

"У цих компаніях буде розпродаж; ситуація погіршиться. Це замкнене коло. Щойно ціни починають падати, починається гонка до дна," — прогнозує Адам Морган Маккарті, старший аналітик Kaiko.

Розпродаж біткоїна для порятунку акцій

Кілька компаній почали продавати свої криптовалютні запаси, фактично повертаючи модель криптоказначейства у зворотний бік, щоб профінансувати викуп акцій та обслуговування боргів:

FG Nexus (власник Ethereum) продав токенів на суму близько 41,5 млн доларів для викупу акцій;

ETHZilla (флоридська компанія) продала Ethereum на близько 40 млн доларів для аналогічної програми;

французька Sequans Communications продала біткоїнів на близько 100 мільйонів доларів для обслуговування боргу, що підтверджує труднощі компаній, які позичали кошти для купівлі криптоактивів.

Сейлор подвоює ставку

Попри загальний розпродаж, Strategy подвоїла свої інвестиції, купивши ще більше біткоїнів, оскільки ціна токена впала до 87 000 доларів США (порівняно зі 115 000 доларів США місяць тому).

Сам Майкл Сейлор відкидає будь-які побоювання: "Волатильність — це дар Сатоші вірним," — заявив він, маючи на увазі творця біткоїна Сатоші Накамото.

Хоча біткоїн та Ethereum ще можуть знайти покупців, компаніям з нішевими токенами буде значно важче. Експерти попереджають, що 95% цифрових казначейських активів "знизяться до нуля".

Біткоїн та Україна

В Україні біткоїн визнається віртуальним активом згідно з законом "Про віртуальні активи", але не є законним платіжним засобом. З 2025 року дохід від операцій з криптовалютами оподатковується за ставкою 19,5% (18% ПДФО + 1,5% військовий збір). Базою оподаткування є вся сума операції, а не лише прибуток, що відрізняється від міжнародної практики. Фізичні особи несуть кримінальну та фінансову відповідальність за ухилення від сплати податків.

Україна входить до п’ятірки країн світу за часткою володіння біткоїнами.

Нагадаємо, 21 листопада ринок криптовалют охопив масовий відтік капіталу з ризикових активів. Це призвело до різкого падіння цін на біткоїну та Ethereum до найнижчих позначок за останні місяці.