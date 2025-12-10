Запланована подія 2

Новости
Корпус завода "Темп" в Хмельницком реконструируют под торговый центр

строительство
В Хмельницком самый большой корпус завода "Темп" реконструируют под ТЦ. Фото: УРТЦ

В Хмельницком самый большой корпус завода "Темп" реконструируют под торговый центр.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает Украинский совет торговых центров (УРТЦ) со ссылкой на портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

ТЦ вместо завода

Основой для будущего торгового центра станут механический и административно-бытовой корпуса, склад хранилища цеха №5 и здание энергоблока (распределительного устройства).

В процессе реконструкции все это должны достроить и расширить. Как отметили в комментарии представители компании UTG, эта часть станет единственным целым с торговым центром "Темп", который откроется в 2027 году.

Здание подразумевает 3 этажа, из которых один подземный. Укрытие будет площадь 2139 кв. м. Укрытие будет площадь 2139 кв. м. Строительство планируется завершить в течение 18 месяцев.

Отдельные корпуса завода "Темп" перестали использовать в производственных целях. В одном из них находится Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом. Другой корпус реконструируют в торгово-офисный центр "Темп", а рядом работает ресторан McDonald's.

Модератор Facebook-сообщества "Хмельницкий Development" Артем Мороз   сообщал, что объект будет принадлежать сети Fozzy, входящей в Fozzy Group. Впрочем, в компании UTG, являющейся разработчиком концепции и брокером, опровергли информацию. И добавили, что Fozzy будет одним из арендаторов будущего объекта с арендной площадью около 6 тыс. квадратных метров.

О Fozzy Group

Fozzy Group является вторым по величине продуктовым ритейлером в Украине (после "АТБ Маркет").

В Fozzy Group входят такие торговые сети, как:

  • "Сільпо" – сеть супермаркетов;
  • "Le Silpo" – сеть супермаркетов премиум-класса;
  • "Фора" – сеть магазинов;
  • Favore – супермаркет премиум-класса;
  • "THRASH!" - сеть дискаунтеров;
  • "Fozzy" – сеть оптовых гипермаркетов формата "Cash&Carry";
  • "Белая Ромашка" – сеть фармацевтических супермаркетов.

Группа имеет рестораны (Буланжери, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромышленное направление (Нежин, Гринвиль, Снятинская птица, Богуславная, Skadi), банк "Восток", сеть турагентств Silpo Voyage, сеть спортклубов Apollo Next Группа.

Недавно одна из старейших сетей супермаркетов в Киеве "Континент" официально заявила о своем закрытии. Известно, что ее магазины займет сеть Сильпо.

Также украинская Fozzy Group официально открыла   первый магазин на территории Польши.   Пилотный проект реализован в партнерстве с местной сетью Carrefour в Познани

Автор:
Светлана Манько