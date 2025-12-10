Запланована подія 2

Корпус заводу “Темп” у Хмельницькому реконструюють під торговий центр: хто стане власником

У Хмельницькому найбільший корпус заводу “Темп” реконструюють під ТЦ. Фото: УРТЦ

У Хмельницькому найбільший корпус заводу “Темп” реконструюють під торговий центр. Об'єкт належатиме мережі Fozzyщо входить до Fozzy Group.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ) з посиланням на портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

ТЦ замість заводу

Зазначається, що основою для майбутнього торгового центру стануть механічний та адміністративно-побутовий корпуси, склад сховища цеху №5 та будівля енергоблока (розподільчого пристрою).

У процесі реконструкції це все мають добудувати та розширити. Генеральним підрядником реконструкції виступає ТОВ "Архітектоніка".

Площа земельної ділянки становить 44 013 кв. м, загальна площа будівлі — 20 251 кв. м, а торговельна — 6455 кв. м. Будівля передбачає 3 поверхи, з яких один підземний. Укриття матиме площу 2139 кв. м. Будівництва планують завершити протягом 18 місяців.

Окремі корпуси заводу "Темп" припинили використовувати у виробничих цілях. В одному з них наразі розміщується Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом. Інший корпус реконструюють у торгово-офісний центр "Темп", а поряд працює ресторан McDonald's.

Як раніше писав модератор Facebook-спільноти "Хмельницький Development" Артем Мороз, об'єкт належатиме мережі Fozzy, що входить до Fozzy Group.

Про Fozzy Group

Fozzy Group є другим за величиною продуктовим ритейлером в Україні (після "АТБ Маркет"). 

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі, як:

  • "Сільпо" - мережа супермаркетів;
  • "Le Silpo" - мережа супермаркетів преміум-класу;
  • "Фора" - мережа магазинів;
  • Favore - супермаркет преміум-класу;
  • "THRASH!" - мережа дискаунтерів;
  • "Fozzy" - мережа оптових гіпермаркетів формату "Cash&Carry";
  • "Біла Ромашка" - мережа фармацевтичних супермаркетів.

Група має ресторани (Буланжері, Escobar, Positano, Who&Why Drinkery), агропромисловий напрям (Ніжин, Грінвіль, Снятинська птиця, Богуславна, Skadi), банк "Восток", мережу турагенцій Silpo Voyage, мережу спортклубів Apollo Next, логістичного оператора УВК, IT-розробника TemaBit Fozzy Group.

Нещодавно одна з найстаріших мереж супермаркетів у Києві "Континент" офіційно заявила про своє закриття. Відомо, що її магазини займе мережа "Сільпо". 

Також українська Fozzy Group офіційно відкрила перший магазин на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з місцевою мережею Carrefour у Познані 

Автор:
Світлана Манько