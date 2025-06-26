Коррупция в "Киевзеленстрое": суд установил залог для каждого фигуранта 51,5 млн грн

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупционной схеме в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие выяснило, что на коммунальном предприятии действовала преступная организация. В ее состав входили генеральный директор, его первый заместитель, заместитель начальника одного из профильных управлений, а также другие работники, уполномоченные принимать управленческие решения.

Чиновники систематически требовали и получали "откаты" в размере 15% от предпринимателей, которые выигрывали тендеры на выполнение работ за бюджетные средства.

В ГБР отмечают, что схема охватывала практически все подрядные организации, которые сотрудничали с "Киевзеленстроем", и, по предварительным данным, действовала с молчаливого согласия отдельных представителей городских властей.

Правоохранители задокументировали более семи фактов получения взяток на общую сумму 4 млн 115 тыс. грн, а также задокументировали 6 эпизодов предложений взяток более чем на 11 млн 584 тыс. грн.

Фигурантам дела инкриминируют участие в преступной организации, а также получение и вымогательство неправомерной выгоды. Это правонарушение квалифицируется по частям 2, 3 статьи 255 и частям 3, 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР во взаимодействии с ДСР Нацполиции задержали руководителей предприятия. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога по 51 млн 476 тыс. грн каждому. На все движимое и недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.

Коррупция в "Киевзеленстрое"

Ранее в уголовном производстве по факту создания руководителями коммунального объединения преступной организации с целью систематического получения 15% "откатов" от подрядчиков о подозрении было поставлено в известность 7 лиц.

Среди подозреваемых руководитель КО "Киевзеленстрой" и его первый заместитель наладили схему получения денег от предпринимателей. Также подозрения получили заместитель начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой" и руководители четырех предприятий-подрядчиков, согласившиеся платить "откаты", заключив договоры на проведение работ.

В июне сообщили о подозрении еще двум людям по поводу коррупции во время организации тендеров в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Подозрения получили руководитель коммунального предприятия, выступавший представителем одного из подрядчиков, и сам подрядчик.

Возглавлял "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, вступивший в должность в 2023 году. До этого он работал два года в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.