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Хищение миллионов на столичных парках: чиновники "Киевзеленстроя" получили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении в завладении более 5 миллионов гривен шестерым фигурантам, причастным к ремонтным работам в парках и скверах Киева, среди которых есть работники коммунального объединения "Киевзеленстрой" и руководители частных предприятий.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что в 2023 году согласно условиям контрактов между "Киевзеленстроем" и подрядчиками в Киеве проводили ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе, ремонтировали дорожки между скверами по ул. Вышгородская в Оболонском районе, сквер по ул. Инженера Бородина и дорожки "Гидропарка" в Днепровском районе.
"Подозреваемые должностные лица "Зеленстроя" с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика, вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованным материалам", — говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно выводам судебных экспертов, ущерб, нанесенный киевской общине, составил более 5,35 миллиона гривен. Фигурантам инкриминируют ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растраты имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему хищения бюджетных средств в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа КГГА. Для подрядчиков столичных коммунальных предприятий была установлена такса отката в размере 15% от суммы договора. Таким образом, годовой объем "откатов" от заказанных работ по Киеву может достигать миллиардов гривен.