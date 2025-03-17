Розкрадання мільйонів на столичних парках: посадовці "Київзеленбуду" отримали підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні понад 5 мільйонами гривень шістьом фігурантам, причетним до ремонтних робіт у парках та скверах Києва, серед яких є працівники комунального об’єднання "Київзеленбуд" та керівники приватних підприємств.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2023 році, згідно з умовами контрактів між "Київзеленбудом" та підрядниками, у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.

"Підозрювані посадовці "Зеленбуду" із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з висновками судових експертів, збитки, завдані київській громаді, склали більше 5,35 мільйона гривень. Фігурантам інкримінують ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрати майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Києві масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу КМДА. Для підрядників столичних комунальних підприємств була встановлена такса "відкату" у розмірі 15% від суми договору. Таким чином річний обсяг "відкатів" від замовлених робіт по Києву може сягати мільярдів гривень.