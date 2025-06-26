Корупція в "Київзеленбуді": суд встановив заставу для кожного фігуранта 51,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування у справі про масштабну корупційну схему в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство з'ясувало, що в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До її складу входили генеральний директор, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, уповноважені ухвалювати управлінські рішення.

Посадовці систематично вимагали та отримували "відкати" у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти.

У ДБР зазначають, що схема охоплювала практично всі підрядні організації, які співпрацювали з "Київзеленбудом", і, за попередніми даними, діяла за мовчазної згоди окремих представників міської влади.

Правоохоронці задокументували понад сім фактів отримання хабарів на загальну суму 4 млн 115 тис. грн, а також задокументували 6 епізодів пропозицій хабарів на понад 11 млн 584 тис. грн.

Фігурантам справи інкримінують участь у злочинній організації, а також одержання та вимагання неправомірної вигоди. Це правопорушення кваліфікується за частинами 2, 3 статті 255 та частинами 3, 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали керівників підприємства. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави по 51 млн 476 тис. грн кожному. На усе рухоме й нерухоме майно підозрюваних накладено арешт.

Корупція у "Київзеленбуді"

Раніше у кримінальному провадженні за фактом створення керівниками комунального об’єднання злочинної організації з метою систематичного отримання 15% "відкатів" від підрядників про підозру було повідомлено 7 особам.

Серед підозрюваних керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.

У червні повідомили про підозру ще двом людям стосовно корупції під час організації тендерів у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". Підозри отримали керівник комунального підприємства, який виступав представником одного з підрядників, і сам підрядник.

Очолював "Київзеленбуд" Юрій Бахмат, який обійняв посаду у 2023 році. До цього він працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.