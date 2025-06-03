"Відкати" у "Київзеленбуді": повідомлено про підозру ще двом особам

У справі про "відкати" керівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру ще двом людям. Підозри отримали керівник комунального підприємства, який виступав представником одного з підрядників, і сам підрядник.

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Як пише Delo.ua, про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, керівник комунального підприємства виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн гривень керівництву КО "Київзеленбуд".

Також правоохоронці встановили ще одного підрядника, який погодився платити гроші комунальникам за успішну участь у тендерах. Йому повідомлено про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди.

Раніше у кримінальному провадженні за фактом створення керівниками комунального об’єднання злочинної організації з метою систематичного отримання 15% "відкатів" від підрядників про підозру було повідомлено 7 особам.

Серед підозрюваних керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.

Очолював "Київзеленбуд" Юрій Бахмат, який обійняв посаду у 2023 році. До цього він працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посад затриманих посадовців "Київзеленбуду", а саме: