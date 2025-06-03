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"Відкати" у "Київзеленбуді": повідомлено про підозру ще двом особам
У справі про "відкати" керівникам "Київзеленбуду" повідомили про підозру ще двом людям. Підозри отримали керівник комунального підприємства, який виступав представником одного з підрядників, і сам підрядник.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, керівник комунального підприємства виступав представником одного з підрядників у відносинах із керівництвом КО "Київзеленбуд" та забезпечував перемогу саме цього підприємця у низці закупівель. Також він мав бути посередником у передачі понад 1 млн гривень керівництву КО "Київзеленбуд".
Також правоохоронці встановили ще одного підрядника, який погодився платити гроші комунальникам за успішну участь у тендерах. Йому повідомлено про підозру у наданні службовій особі неправомірної вигоди.
Раніше у кримінальному провадженні за фактом створення керівниками комунального об’єднання злочинної організації з метою систематичного отримання 15% "відкатів" від підрядників про підозру було повідомлено 7 особам.
Серед підозрюваних керівник КО "Київзеленбуд" та його перший заступник, які налагодили схему отримання грошей від підприємців. Також підозри отримали заступник начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд" та керівники чотирьох підприємств-підрядників, які погодилися платити "відкати", уклавши договори на проведення робіт.
Очолював "Київзеленбуд" Юрій Бахмат, який обійняв посаду у 2023 році. До цього він працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посад затриманих посадовців "Київзеленбуду", а саме:
- генерального директора підприємства Юрія Бахмата;
- першого заступника генерального директора "Київзеленбуду" Олексія Лукаша;
- заступника начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександра Гору.