"Откаты" в "Киевзеленстрое": сообщено о подозрении еще двум лицам

По делу об "откатах" руководителям "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении еще двум людям. Подозрения получили руководитель коммунального предприятия, выступавший представителем одного из подрядчиков, и сам подрядчик.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, руководитель коммунального предприятия выступал представителем одного из подрядчиков в отношениях с руководством КО "Киевзеленстрой" и обеспечивал победу именно этого предпринимателя в ряде закупок. Также он должен быть посредником в передаче более 1 млн гривен руководству КО "Киевзеленстрой".

Также правоохранители установили еще одного подрядчика, согласившегося платить деньги коммунальщикам за успешное участие в тендерах. Ему сообщено о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды.

Ранее в уголовном производстве по факту создания руководителями коммунального объединения преступной организации с целью систематического получения 15% откатов от подрядчиков о подозрении было сообщено 7 лицам.

Среди подозреваемых руководитель КО "Киевзеленстрой" и его первый заместитель наладили схему получения денег от предпринимателей. Также подозрения получили заместитель начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой" и руководители четырех предприятий-подрядчиков, согласившихся платить "откаты", заключив договоры на проведение работ.

Возглавлял "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, вступивший в должность в 2023 году. До этого он работал два года в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должностей задержанных чиновников "Киевзеленстроя", а именно: