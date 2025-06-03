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"Откаты" в "Киевзеленстрое": сообщено о подозрении еще двум лицам
По делу об "откатах" руководителям "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении еще двум людям. Подозрения получили руководитель коммунального предприятия, выступавший представителем одного из подрядчиков, и сам подрядчик.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, руководитель коммунального предприятия выступал представителем одного из подрядчиков в отношениях с руководством КО "Киевзеленстрой" и обеспечивал победу именно этого предпринимателя в ряде закупок. Также он должен быть посредником в передаче более 1 млн гривен руководству КО "Киевзеленстрой".
Также правоохранители установили еще одного подрядчика, согласившегося платить деньги коммунальщикам за успешное участие в тендерах. Ему сообщено о подозрении в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды.
Ранее в уголовном производстве по факту создания руководителями коммунального объединения преступной организации с целью систематического получения 15% откатов от подрядчиков о подозрении было сообщено 7 лицам.
Среди подозреваемых руководитель КО "Киевзеленстрой" и его первый заместитель наладили схему получения денег от предпринимателей. Также подозрения получили заместитель начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой" и руководители четырех предприятий-подрядчиков, согласившихся платить "откаты", заключив договоры на проведение работ.
Возглавлял "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат, вступивший в должность в 2023 году. До этого он работал два года в департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должностей задержанных чиновников "Киевзеленстроя", а именно:
- генерального директора предприятия Юрия Бахмата;
- первого заместителя генерального директора "Киевзеленстроя" Алексея Лукаша;
- заместителя начальника управления капитальных вложений коммунального объединения Александра Гору.