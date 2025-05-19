Косметика и гаджеты вместо лекарства: в Минздраве обнаружили закупку непрофильных товаров на 262 млн грн

Государственное предприятие, подчиненное Минздраву, потратило 262 млн грн из бюджета на закупку товаров, не имеющих никакого отношения к медицине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Бюджетные миллионы на косметику и гаджеты

Специалисты БЭБ обнаружили факты нецелевого использования бюджетных средств государственным предприятием, которое подчиняется Министерству здравоохранения Украины.

Учреждение, которое должно обеспечивать медицинские учреждения товарами медицинского назначения — такими как медицинские изделия, диагностические средства и горюче-смазочные материалы — закупало продукцию, не имеющую никакого отношения к медицине.

В частности, зафиксировано приобретение более 2,4 миллионов единиц товаров широкого потребления и косметологического оборудования, включая татуировочные машины, картриджи к ним, косметику, массажеры, аппараты для косметических процедур и смартфоны Apple. Часть этой техники предприятие хранило на складах, а затем реализовывало по значительно сниженной стоимости.

Установлено также, что компания не оказывала никаких услуг с использованием закупленного оборудования, товары остались преимущественно на складах без реализации.

Закупки осуществлялись в течение длительного времени через связанные компании, среди которых были и предприятия с признаками фиктивности, которые ранее уже фигурировали в уголовных производствах. Одну из таких структур в свое время возглавлял экс-руководитель соответствующего государственного предприятия, что может свидетельствовать о злоупотреблении служебным положением и наличии коррупционной составляющей.

По предварительным оценкам, эти действия привели к ущербу государственному бюджету более чем на 262 миллиона гривен.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 млн грн.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие понесло убытки более чем на 730 млн грн.