Косметика та гаджети замість ліків: у МОЗ виявили закупівлю непрофільних товарів на 262 млн грн

Державне підприємство, підпорядковане МОЗ, витратило 262 млн грн з бюджету на закупівлю товарів, що не мають жодного відношення до медицини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Бюджетні мільйони на косметику та гаджети

Фахівці БЕБ виявили факти нецільового використання бюджетних коштів державним підприємством, що підпорядковується Міністерству охорони здоров’я України.

Установа, яка має забезпечувати медичні заклади товарами медичного призначення — такими як медичні вироби, діагностичні засоби та паливно-мастильні матеріали — закуповувала продукцію, що не має жодного стосунку до медицини.

Зокрема, зафіксовано придбання понад 2,4 мільйона одиниць товарів широкого вжитку та косметологічного обладнання, включно з татуювальними машинами, картриджами до них, косметикою, масажерами, апаратами для косметичних процедур і смартфонами Apple. Частину цієї техніки підприємство зберігало на складах, а згодом реалізовувало за значно зниженою вартістю.

Встановлено також, що компанія не надавала жодних послуг із використанням закупленого обладнання, товари переважно залишились на складах без реалізації.

Закупівлі здійснювались протягом тривалого часу через пов’язані компанії, серед яких були й підприємства з ознаками фіктивності, що раніше вже фігурували у кримінальних провадженнях. Одну з таких структур свого часу очолював екс-керівник відповідного державного підприємства, що може свідчити про зловживання службовим становищем і наявність корупційної складової.

За попередніми оцінками, ці дії призвели до збитків державному бюджету на понад 262 мільйони гривень.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 млн грн.

Нагадаємо, колишнє керівництво “Запоріжжяобленерго” організувало схему постачання електроенергії за заниженим тарифом. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 730 млн грн.