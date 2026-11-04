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Котельные Днепра модернизируют при поддержке Германии: какое оборудование передали партнеры

оборудование для котелен Днепра
Фото: Днепровский городской совет

Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" в Днепре получило 34 комплекта частотных преобразователей при поддержке немецких партнеров. Оборудование поможет котельным города снизить потребление электроэнергии и эффективнее работать во время перебоев с электроснабжением.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Днепровского городского совета.

Частотные преобразователи автоматически регулируют скорость электродвигателей в зависимости от потребностей котельной. Благодаря этому оборудование потребляет меньше электроэнергии, а нагрузка на двигатели уменьшается.

Где уже установили оборудование

Девять комплектов уже смонтировано на двух объектах. Три установили на районной котельной, обеспечивающей теплом 231 жилой дом, 4 больницы, 13 учебных заведений и 16 детских садов.

Еще шесть комплектов установили на котельной, от которой зависят 38 жилых домов, одно учебное заведение и детский сад.

Новые устройства особенно важны в условиях нестабильного энергоснабжения. Они обеспечивают более рациональное использование ресурсов и позволяют стабильно работать при питании от генераторов.

Оборудование поступило в рамках проекта "Ужесточение городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных общин в Украине", который реализует немецкая организация GIZ при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Ранее сообщалось, что предприятия критической инфраструктуры Черкасской, Черниговской областей и Киева получили энергетическое оборудование из Германии .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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