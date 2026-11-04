Котельні Дніпра модернізують за підтримки Німеччини: яке обладнання передали партнери

Комунальне підприємство "Теплоенерго" у Дніпрі отримало 34 комплекти частотних перетворювачів за підтримки німецьких партнерів. Обладнання допоможе котельням міста зменшити споживання електроенергії та ефективніше працювати під час перебоїв з електропостачанням.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Дніпровської міської ради.

Частотні перетворювачі автоматично регулюють швидкість електродвигунів залежно від потреб котельні. Завдяки цьому обладнання споживає менше електроенергії, а навантаження на двигуни зменшується.

Де вже встановили обладнання

Дев'ять комплектів уже змонтували на двох об'єктах. Три встановили на районній котельні, яка забезпечує теплом 231 житловий будинок, 4 лікарні, 13 навчальних закладів і 16 дитячих садочків.

Ще шість комплектів встановили на котельні, від якої залежать 38 житлових будинків, один навчальний заклад і дитячий садочок.

Нові пристрої особливо важливі в умовах нестабільного енергопостачання. Вони забезпечують раціональніше використання ресурсів та дозволяють стабільно працювати під час живлення від генераторів.

Обладнання надійшло в межах проєкту "Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні", який реалізує німецька організація GIZ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Раніше повідомлялося, що підприємства критичної інфраструктури Черкаської, Чернігівської областей та Києва отримали енергетичне обладнання з Німеччини.