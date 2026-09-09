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Три регіони України отримали нове енергообладнання з Німеччини
Підприємства критичної інфраструктури Черкаської, Чернігівської областей та Києва отримали енергетичне обладнання з Німеччини. Допомога включає силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням.
Про це інформує Dilo.ua з посиланням на Міненерго.
Для Чернігівської області передали два силові трансформатори, для Черкаської — електродвигун. Дизельний генератор із супутнім обладнанням отримав медичний заклад у Києві.
Обладнання передали зі складів хабів Міністерства енергетики до підприємств критичної інфраструктури.
Допомогу надали німецькі RWE Power AG та Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Нагадаємо, наприкінці серпня Німеччина вже передала понад 32 тонни енергообладнання для підприємств критичної інфраструктури Волинської та Закарпатської областей.