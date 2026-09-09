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Три регіони України отримали нове енергообладнання з Німеччини

Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури
Три регіони України отримали нове енергообладнання з Німеччини

Підприємства критичної інфраструктури Черкаської, Чернігівської областей та Києва отримали енергетичне обладнання з Німеччини. Допомога включає силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на Міненерго.

Для Чернігівської області передали два силові трансформатори, для Черкаської — електродвигун. Дизельний генератор із супутнім обладнанням отримав медичний заклад у Києві.

Обладнання передали зі складів хабів Міністерства енергетики до підприємств критичної інфраструктури.

Допомогу надали німецькі RWE Power AG та Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, наприкінці серпня Німеччина вже передала понад 32 тонни енергообладнання для підприємств критичної інфраструктури Волинської та Закарпатської областей.

Автор:
Тетяна Гойденко

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