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Три региона Украины получили новое энергооборудование из Германии

Сумщина получила генераторы для критической инфраструктуры
Три региона Украины получили новое энергооборудование из Германии

Предприятия критической инфраструктуры Черкасской, Черниговской и Киевской области получили энергетическое оборудование из Германии. Помощь включает в себя силовые трансформаторы, электродвигатель и дизельный генератор со сопутствующим оборудованием.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

Для Черниговской области передали два силовых трансформатора, для Черкасской электродвигатель. Дизельный генератор с сопутствующим оборудованием получил медицинское учреждение в Киеве.

Оборудование передали со складов хабов Министерства энергетики предприятиям критической инфраструктуры.

Помощь оказали немецкие RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационная платформа Федерального министерства иностранных дел Германии.

Напомним, в конце августа Германия уже передала более 32 тонн энергооборудования для предприятий критической инфраструктуры Волынской и Закарпатской областей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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