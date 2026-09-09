Три региона Украины получили новое энергооборудование из Германии

Предприятия критической инфраструктуры Черкасской, Черниговской и Киевской области получили энергетическое оборудование из Германии. Помощь включает в себя силовые трансформаторы, электродвигатель и дизельный генератор со сопутствующим оборудованием.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

Для Черниговской области передали два силовых трансформатора, для Черкасской электродвигатель. Дизельный генератор с сопутствующим оборудованием получил медицинское учреждение в Киеве.

Оборудование передали со складов хабов Министерства энергетики предприятиям критической инфраструктуры.

Помощь оказали немецкие RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационная платформа Федерального министерства иностранных дел Германии.

Напомним, в конце августа Германия уже передала более 32 тонн энергооборудования для предприятий критической инфраструктуры Волынской и Закарпатской областей.