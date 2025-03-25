КРАИЛ ликвидируют 1 апреля. В правительстве заявили о новом этапе регулирования игорного бизнеса

25 марта Кабмин окончательно ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, а ее обязанности с 1 апреля будет выполнять государственное агентство "ПлейСити". Министерство цифровой трансформации, координирующее работу регулятора, определило основные направления его деятельности.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Запускаем новый этап регулирования игорного бизнеса в Украине. Ликвидируем КРАИЛ как неэффективный орган и запускаем государственное агентство "ПлейСити", которое будет работать под координацией Минцифры и будет контролировать рынок азартных игр и лотерей", — отметили в ведомстве, назвал ключевые задачи регулятора.

Основные приоритеты "ПлейСити"

цифровизация процесса выдачи лицензий для создания единых прозрачных правил для всех игроков рынка;

внедрение инструментов контроля за рынком и борьбы с нелегальными казино;

стимулирование налоговых поступлений с легального рынка казино и лотерей — государство может получать до 10 млрд грн налогов ежегодно, направляемых на нужды Сил обороны;

борьба с казино с русским следом.

Что известно о деятельности онлайн-казино в Украине

4 января президент Владимир Зеленский подписал закон № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке и ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Документ предусматривает борьбу с игровой зависимостью и усовершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

14 февраля Кабинет Министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.

21 марта правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти — "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Деятельность "ПлейСити" будет координировать вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.