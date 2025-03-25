- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
КРАИЛ ликвидируют 1 апреля. В правительстве заявили о новом этапе регулирования игорного бизнеса
25 марта Кабмин окончательно ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, а ее обязанности с 1 апреля будет выполнять государственное агентство "ПлейСити". Министерство цифровой трансформации, координирующее работу регулятора, определило основные направления его деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Запускаем новый этап регулирования игорного бизнеса в Украине. Ликвидируем КРАИЛ как неэффективный орган и запускаем государственное агентство "ПлейСити", которое будет работать под координацией Минцифры и будет контролировать рынок азартных игр и лотерей", — отметили в ведомстве, назвал ключевые задачи регулятора.
Основные приоритеты "ПлейСити"
- цифровизация процесса выдачи лицензий для создания единых прозрачных правил для всех игроков рынка;
- внедрение инструментов контроля за рынком и борьбы с нелегальными казино;
- стимулирование налоговых поступлений с легального рынка казино и лотерей — государство может получать до 10 млрд грн налогов ежегодно, направляемых на нужды Сил обороны;
- борьба с казино с русским следом.
Что известно о деятельности онлайн-казино в Украине
4 января президент Владимир Зеленский подписал закон № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке и ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Документ предусматривает борьбу с игровой зависимостью и усовершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.
14 февраля Кабинет Министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.
21 марта правительство приняло постановление о создании нового центрального органа исполнительной власти — "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере. Деятельность "ПлейСити" будет координировать вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.