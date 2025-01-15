Члена КРАИЛ задержали за поддержку деятельности в Украине онлайн-казино Pin-Up (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино Pin-Up, которое занималось отмыванием российских денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, задержанный – государственный служащий категории «А» – вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимали меры по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет, по результату чего был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей РФ.

В сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины во время расследования деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

Как сообщают в ГБР, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.

В настоящее время члену комиссии сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах.

Дело против Pin-Up

Ранее работники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Позже, а именно 30 октября, решением Печерского суда города Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. А 19 ноября Pin-UP отказался от апелляционной жалобы на арест этих средств.