Члена КРАІЛ затримали за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино Pin-Up (ФОТО, ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино Pin-Up, що займалось відмиванням російських грошей.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, затриманий - державний службовець категорії «А» - разом із головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживали заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників РФ.

Зазначається, що у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України під час розслідування діяльності цієї комерційної структури були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Як повідомляють в ДБР, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами.

Наразі члену комісії повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору за (ст. 111-2 КК України).

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника КРАІЛ Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Справа проти Pin-Up

Раніше працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками Державного бюро розслідуваньстягнули рекордні 2,6 млрд грнз рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. А вже 19 листопада Pin-UP відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів.