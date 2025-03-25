КРАІЛ ліквідують 1 квітня. В уряді заявили про новий етап регулювання грального бізнесу

25 березня Кабмін остаточно ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, а її обов'язки з 1 квітня виконуватиме державне агентство "ПлейСіті". Міністерство цифрової трансформації, яке буде координувати роботу регулятора, визначило основні напрямки його діяльності.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Запускаємо новий етап регулювання грального бізнесу в Україні. Ліквідуємо КРАІЛ як неефективний орган та запускаємо державне агентство "ПлейСіті", яке працюватиме під координацією Мінцифри та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей", - наголсили у відомстві, назвав ключові завдання регулятора.

Основні пріоритети "ПлейСіті"

цифровізація процесу видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;

впровадження інструментів контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;

стимулювання податкових надходжень з легального ринку казино та лотерей — держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони;

боротьба з казино з російським слідом.

Що відомо про діяльність онлайн-казино в Україні

4 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 9256-д щодо посилення контролю на гральному ринку та ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Документ передбачає боротьбу з ігровою залежністю та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.

21 березня уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – "ПлейСіті", яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Діяльність "ПлейСіті" координуватиме віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.