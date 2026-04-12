AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Кредиторы "Укрзализныци" не согласились на условия реструктуризации еврооблигаций

Укрзализныця
"Укрзализныця" не достигла договоренности с владельцами евробондов по долгу

Группа владельцев еврооблигаций "Укрзализныци" отклонила предложение компании по реструктуризации долга после продолжавшихся с 1 по 8 апреля ограниченных переговоров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает компания, в ходе консультаций с ad hoc группой (AHG) владельцев облигаций "Укрзализныця" представила собственные условия реструктуризации, однако достичь договоренностей не удалось.

Владельцы облигаций заявили, что поддерживают идею консенсусной реструктуризации, однако не согласились с текущим предложением и на этом этапе не предоставили контрпредложения. После завершения определенного периода группа решила не продолжать формат ограниченных переговоров.

В то же время "Укрзализныця" заявила о намерении продолжить взаимодействие с AHG в добросовестном режиме, в том числе с участием юридических и финансовых советников обеих сторон, с целью достижения согласованного решения по реструктуризации.

В ходе переговоров компанию представляли юридические советники Clifford Chance LLP и Sayenko Kharenko, а также финансовые советники Rothschild & Cie и FinPoint LLC. Интересы обладателей облигаций представляла юридическая фирма Hogan Lovells International LLP.

Напомним, в январе "Укрзализныця" отказалась осуществлять купонные выплаты на сумму $45 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах и объявила о намерении начать комплексную реструктуризацию долговых обязательств.

Среди ключевых причин такого решения компания называла сокращение доходов от грузовых перевозок на фоне уменьшения их объемов, а также рост рисков безопасности и частые атаки на железнодорожную инфраструктуру.

Заметим, в 2026 году компанию ждут значительные выплаты старых финансовых обязательств, которые достигают почти 800 миллионов евро. В то же время, следующий год открывает и новые возможности для развития компании.

Автор:
Татьяна Гойденко