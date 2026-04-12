Кредитори "Укрзалізниці" не погодилися на умови реструктуризації єврооблігацій

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" не досягла домовленості з власниками євробондів щодо боргу

Група власників єврооблігацій "Укрзалізниці" відхилила пропозицію компанії щодо реструктуризації боргу після обмежених переговорів, що тривали з 1 по 8 квітня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє компанія, у ході консультацій з ad hoc групою (AHG) власників облігацій "Укрзалізниця" представила власні умови реструктуризації, однак досягти домовленостей не вдалося.

Власники облігацій заявили, що підтримують ідею консенсусної реструктуризації, однак не погодилися з поточною пропозицією та на цьому етапі не надали контрпропозиції. Після завершення визначеного періоду група також вирішила не продовжувати формат обмежених переговорів.

Водночас "Укрзалізниця" заявила про намір продовжити взаємодію з AHG у добросовісному режимі, зокрема за участі юридичних і фінансових радників обох сторін, з метою досягнення узгодженого рішення щодо реструктуризації.

У процесі переговорів компанію представляли юридичні радники Clifford Chance LLP та Sayenko Kharenko, а також фінансові радники Rothschild & Cie та FinPoint LLC. Інтереси власників облігацій представляла юридична фірма Hogan Lovells International LLP.

Нагадаємо, у січні "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати купонні виплати на суму $45 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках та оголосила про намір розпочати комплексну реструктуризацію боргових зобов’язань.

Серед ключових причин такого рішення компанія називала скорочення доходів від вантажних перевезень на тлі зменшення їх обсягів, а також зростання безпекових ризиків і часті атаки на залізничну інфраструктуру.

Зауважимо, у 2026 році на компанію чекають значні виплати старих фінансових зобов'язань, які сягають майже 800 мільйонів євро. Водночас наступний рік відкриває і нові можливості для розвитку компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко