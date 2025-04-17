Кремль намерен конфисковать американскую компанию и передать ее под государственный контроль с целью обеспечения продовольствием русской армии. Таким образом, захваченное предприятие может быть вовлечено в поставку российских военных.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о производителе консервов "Главпродукт", который был захвачен в октябре и является единственной американской компанией, взятой под государственный контроль. В настоящее время "Главпродукт" находится под контролем российского Федерального агентства по управлению имуществом "Росимущество", конфискованного у Леонида Смирнова из Лос-Анджелеса.

Российская прокуратура обвинила Смирнова и подконтрольные ему компании в выводе из России в период с 2022 по 2024 год около 17 млн. долларов.

В письме, направленном новым руководством "Главпродукта" к генеральному прокурору России, и которое получило агентство Reuters, утверждается, что изъятие было необходимо для поддержки бесперебойного производства, особенно для будущих поставок в Национальную гвардию и Министерство обороны.

Согласно письму, попавшему в Reuters, стало известно о бенефициарах экспроприации. Документ указывает на то, что назначение нового руководителя "Главпродукта" от "Росимущества" произошло по представлению пищевой компании "Дружба народов". Пресс-релиз за 2018 год свидетельствует, что "Дружба народов" была эксклюзивным поставщиком для российской Нацгвардии в 2019-2020 годах.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией покойного оппозиционного политика Алексея Навального в 2018 году показало, что президент Дмитрий Медведев в 2017 году подписал указ о том, что "Дружба народов" стала единственным поставщиком Национальной гвардии.

Напомним, Россия взяла под контроль активы нескольких западных компаний, в том числе Ariston, в апреле 2024 года. Это была часть политики соответствующих мер на санкции, введенные США и их союзниками из-за полномасштабной войны в Украине. В марте 2025 года Ariston Holding возобновила контроль над своим российским подразделением после того, как Путин отменил решение о его принудительном изъятии.