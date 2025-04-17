Кремль хоче залучити захоплену американську компанію для військових потреб – Reuters

Кремль має намір конфіскувати американську компанію та передати її під державний контроль з метою забезпечення продовольством російської армії. Таким чином, захоплене підприємство може бути залучено до постачання російських військових.

Про це пише Reuters.

Йдеться про виробника консервів "Главпродукт", що був захоплений у жовтні та є єдиною американською компанією, взятою під державний контроль. Наразі "Главпродукт" перебуває під контролем російського Федерального агентства з управління майном "Росмайно", конфіскованого у Леоніда Смирнова з Лос-Анджелеса.

Російська прокуратура звинуватила Смирнова і підконтрольні йому компанії у виведенні з Росії в період з 2022 по 2024 рік близько 17 млн доларів.

У листі, надісланому новим керівництвом "Главпродукта" до генерального прокурора Росії, і який отримало агентство Reuters, стверджується, що вилучення було необхідне для підтримки безперебійного виробництва, особливо для майбутніх поставок до Національної гвардії та Міністерства оборони.

Згідно з листом, що потрапив до Reuters, стало відомо про бенефіціарів експропріації. Документ вказує на те, що призначення нового керівника "Главпродукту" від "Росмайна" відбулося за поданням харчової компанії "Дружба народів". Пресреліз за 2018 рік свідчить, що "Дружба народів" була ексклюзивним постачальником для російської Нацгвардії у 2019-2020 роках.

Розслідування Фонду боротьби з корупцією покійного опозиційного політика Олексія Навального у 2018 році показало, що тодішній президент Дмитро Медведєв у 2017 році підписав указ про те, що "Дружба народів" стала єдиним постачальником Національної гвардії.

Нагадаємо, Росія взяла під контроль активи кількох західних компаній, зокрема Ariston, у квітні 2024 року. Це було частиною політики відповідних заходів на санкції, запроваджені США та їхніми союзниками через повномасштабну війну в Україні. В березні 2025 року Ariston Holding відновила контроль над своїм російським підрозділом після того, як Путін скасував рішення про його примусове вилучення.