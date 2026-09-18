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Криптпроект создателя ChatGPT запускает финансовое суперприложение в более чем 150 странах.
Криптографический проект World запустил новое финансовое суперприложение World Money, которое стало доступным пользователям более чем в 150 странах. Сервис совмещает расчеты в стейблокинах, инструменты для получения дохода от цифровых активов и трейдинг в едином интерфейсе с некастодиальным хранением средств.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании-разработчика Tools for Humanity.
Новый продукт стал результатом разделения цифровой идентификации и банковских функций: сервис World ID будет отвечать исключительно за верификацию личности, в то время как World Money сосредоточится на платежных и инвестиционных услугах. Пользователи базового сервиса World App могут беспрепятственно входить в новое приложение под имеющимися учетными записями.
Функционал и интеграция платежных сервисов
Компания Tools for Humanity, основанная Сэмом Альтманом и Алексом Бланией, интегрировала в платформу ряд партнерских решений:
- Быстрые переводы: отправлять активы, включая стейблкоины, можно непосредственно по имени пользователя в экосистеме World без ввода сложных адресов кошельков;
- Покупка через Apple Pay: благодаря интеграции с платежным провайдером Stripe клиенты в США получили возможность покупать стейблкоины и пополнять счета с помощью Apple Pay;
- Встроенные мини-приложения: платформа открыла прямой доступ к сторонним сервисам, в частности рынку прогнозов Kalshi и протоколу доходности Morpho;
- Виртуальные банковские счета: система позволяет получать заработную плату и прямые банковские переводы с автоматической конвертацией средств в USDC.
Параллельно инвестиционная компания Grayscale ожидает от Комиссии по ценным бумагам и биржам США одобрения заявки на запуск Grayscale Worldcoin ETF. В случае положительного решения, фонд будет инвестировать непосредственно в нативный токен сети WLD, обеспечив институциональным инвесторам регулируемый доступ к активу.
Напомним, ранее сообщалось, что OpenAI запустила специальную версию ChatGPT для финансового сектора. Новый продукт сочетает в себе возможности искусственного интеллекта с отраслевыми финансовыми базами данных и ориентирован на работу инвестиционных банкиров и финансовых аналитиков.