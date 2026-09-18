Криптопроєкт творця ChatGPT запускає фінансовий суперзастосунок у понад 150 країнах

Криптографічний проєкт World запустив новий фінансовий суперзастосунок World Money, який став доступним користувачам у понад 150 країнах. Сервіс поєднує розрахунки у стейблкоїнах, інструменти для отримання доходу від цифрових активів і трейдинг в єдиному інтерфейсі з некастодіальним зберіганням коштів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії-розробника Tools for Humanity.

Новий продукт став результатом розділення цифрової ідентифікації та банківських функцій: сервіс World ID відповідатиме виключно за верифікацію особи, тоді як World Money зосередиться на платіжних та інвестиційних послугах. Користувачі базового сервісу World App можуть безперешкодно входити до нового застосунку під наявними обліковими записами.

Функціонал та інтеграція платіжних сервісів

Компанія Tools for Humanity, заснована Семом Альтманом та Алексом Бланією, інтегрувала в платформу низку партнерських рішень:

Швидкі перекази: надсилати активи, включно зі стейблкоїнами, можна безпосередньо за іменем користувача в екосистемі World без введення складних адрес гаманців;

Купівля через Apple Pay: завдяки інтеграції з платіжним провайдером Stripe клієнти у США отримали можливість купувати стейблкоїни та поповнювати рахунки за допомогою Apple Pay;

Вбудовані мінізастосунки: платформа відкрила прямий доступ до сторонніх сервісів, зокрема ринку прогнозів Kalshi та протоколу прибутковості Morpho;

Віртуальні банківські рахунки: система дає змогу отримувати заробітну плату та прямі банківські перекази з автоматичною конвертацією коштів у USDC.

Паралельно інвестиційна компанія Grayscale очікує від Комісії з цінних паперів і бірж США схвалення заявки на запуск Grayscale Worldcoin ETF. У разі позитивного рішення фонд інвестуватиме безпосередньо в нативний токен мережі WLD, забезпечивши інституційним інвесторам регульований доступ до активу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI запустила спеціальну версію ChatGPT для фінансового сектору. Новий продукт поєднує можливості штучного інтелекту з галузевими фінансовими базами даних та орієнтований на роботу інвестиційних банкірів і фінансових аналітиків.