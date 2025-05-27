Криптпроект Weld Money прекращает работу в Украине

Украинский криптостартап Weld Money объявил о прекращении деятельности на территории Украины. Пользователей призвали вывести все средства из своих кошельков и карт до 30 июня 2025 года, поскольку после этой даты доступ к ним может быть ограничен.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Incrypted.

В компании объяснили решения военными и регуляторными ограничениями, однако подробности этих факторов не предоставили.

Weld Money стал известен в 2022 году, когда представил криптокарту, позволявшую рассчитываться криптовалютой в любом заведении, где поддерживается безналичная оплата.

В случае возникновения проблем с выводом средств у Weld Money призывают контактировать в Телеграмме с одним из соучредителей — @alexeybobok.

Это решение позиционировалось как инструмент интеграции цифровых активов в ежедневные финансовые операции украинцев.

Финтех-стартап Weld Money основали в 2020 году Алексей Мерецкий, Алексей Бобок и Ирина Лоренс. Еще в сентябре 2022 года украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволявшую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.