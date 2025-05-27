Криптопроєкт Weld Money припиняє роботу в Україні

Український криптостартап Weld Money оголосив про припинення діяльності на території України. Користувачів закликали вивести всі кошти зі своїх гаманців та карток до 30 червня 2025 року, оскільки після цієї дати доступ до них може бути обмежений.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Incrypted.

У компанії пояснили рішення військовими та регуляторними обмеженнями, проте подробиць щодо цих факторів не надали.

Weld Money став відомим у 2022 році, коли представив криптокартку, яка дозволяла розраховуватися криптовалютою у будь-якому закладі, де підтримується безготівкова оплата.

У разі виникнення проблем із виведенням коштів у Weld Money закликають контактували в Телеграмі з одним зі співзасновників — @alexeybobok.

Це рішення позиціонувалося як інструмент інтеграції цифрових активів у щоденні фінансові операції українців.

Фінтех-стартап Weld Money заснували у 2020 році Олексій Мерецький, Олексій Бобок та Ірина Лоренс. Ще у вересні 2022 року український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяла розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.