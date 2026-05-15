Крупнейшая торговая сеть Турции ищет производителей из Украины: список товаров

Крупнейший ритейлер Турции Migros Ticaret AS рассматривает возможность расширения ассортимента путем привлечения украинских производителей полного спроса (FMCG).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Действие.Бизнес".

В ближайшее время представители Посольства Украины в Турецкой Республике проведут встречу с руководством сети для обсуждения потенциального сотрудничества и новых каналов сбыта для отечественного бизнеса.

Масштабы турецкого ритейлера

Компания Migros Ticaret AS является одним из лидеров турецкого рынка и управляет сетью из более чем 3,8 тысяч магазинов. На сегодняшний день ритейлер контролирует около 10% рынка товаров повседневного спроса в Турции.

Помимо физических точек продаж компания демонстрирует активный рост в сегменте онлайн-торговли, что дает украинским экспортерам возможность дополнительного масштабирования продаж через цифровые платформы сети.

По предварительным оценкам, наибольший интерес для турецкой сети представляют следующие категории украинской продукции:

кондитерские изделия;

масло;

снежки;

соус;

замороженные продукты;

алкогольные напитки;

безалкогольные напитки.

Для успешного попадания на полки Migros украинская продукция должна отвечать санитарно-техническим требованиям Turk Gida Kodeksi, преимущественно гармонизированным с регламентами ЕС.

Предложения могут представлять украинские производители FMCG-продукции, заинтересованные в выходе на рынок Турции и предоставлении актуальных коммерческих предложений для дальнейшей обработки во время встречи с представителями сети.

