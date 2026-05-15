Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,97

43,90

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільша торговельна мережа Туреччини шукає виробників з України: список товарів

Migros
Мережа Migros шукає постачальників з України/Anadolu Group

Найбільший ритейлер Туреччини Migros Ticaret AS розглядає можливість розширення асортименту шляхом залучення українських виробників товарів повного попиту (FMCG). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дія.Бізнес".

Зазначається, що найближчим часом представники Посольства України в Турецькій Республіці проведуть зустріч із керівництвом мережі для обговорення потенційної співпраці та нових каналів збуту для вітчизняного бізнесу.

Масштаби турецького ритейлера

Компанія Migros Ticaret AS є одним із лідерів турецького ринку та керує мережею з понад 3,8 тисячі магазинів. На сьогодні ритейлер контролює близько 10% ринку товарів повсякденного попиту в Туреччині.

Крім фізичних точок продажу, компанія демонструє активне зростання в сегменті онлайн-торгівлі, що дає українським експортерам можливість додаткового масштабування продажів через цифрові платформи мережі.

Вимоги до продукції

За попередніми оцінками, найбільший інтерес для турецької мережі становлять такі категорії української продукції:

  • кондитерські вироби;
  • олія;
  • сніжки;
  • соус;
  • заморожені продукти;
  • алкогольні напої;
  • безалкогольні напої.

Для успішного потрапляння на полиці Migros українська продукція має відповідати санітарно-технічним вимогам Turk Gida Kodeksi, які переважно гармонізовані з регламентами ЄС.

Пропозиції можуть подаватиукраїнські виробники FMCG-продукції, зацікавлені у виході на ринок Туреччини та наданні актуальних комерційих пропозицій для подальшого опрацювання під час зустрічі з представниками мережі.

Нагадаємо, турецький бренд Koton офіційно припинив свою діяльність в Україні весною 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб