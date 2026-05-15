Найбільша торговельна мережа Туреччини шукає виробників з України: список товарів

Найбільший ритейлер Туреччини Migros Ticaret AS розглядає можливість розширення асортименту шляхом залучення українських виробників товарів повного попиту (FMCG).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Дія.Бізнес".

Зазначається, що найближчим часом представники Посольства України в Турецькій Республіці проведуть зустріч із керівництвом мережі для обговорення потенційної співпраці та нових каналів збуту для вітчизняного бізнесу.

Масштаби турецького ритейлера

Компанія Migros Ticaret AS є одним із лідерів турецького ринку та керує мережею з понад 3,8 тисячі магазинів. На сьогодні ритейлер контролює близько 10% ринку товарів повсякденного попиту в Туреччині.

Крім фізичних точок продажу, компанія демонструє активне зростання в сегменті онлайн-торгівлі, що дає українським експортерам можливість додаткового масштабування продажів через цифрові платформи мережі.

Вимоги до продукції

За попередніми оцінками, найбільший інтерес для турецької мережі становлять такі категорії української продукції:

кондитерські вироби;

олія;

сніжки;

соус;

заморожені продукти;

алкогольні напої;

безалкогольні напої.

Для успішного потрапляння на полиці Migros українська продукція має відповідати санітарно-технічним вимогам Turk Gida Kodeksi, які переважно гармонізовані з регламентами ЄС.

Пропозиції можуть подаватиукраїнські виробники FMCG-продукції, зацікавлені у виході на ринок Туреччини та наданні актуальних комерційих пропозицій для подальшого опрацювання під час зустрічі з представниками мережі.

