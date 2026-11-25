Десятка крупнейших ресторанных компаний Украины, предоставивших финансовую отчетность за девять месяцев 2025 и 2026 годов, получила 25,67 миллиарда гривен совокупной выручки. За год этот показатель вырос на 15%, или почти на 3,4 миллиарда гривен, тогда как 70% общей выручки пришлось на "МакДональдз Юкрейн Лтд" (18 миллиардов гривен, что на 15% больше прошлогоднего результата, несмотря на сокращение чистой прибыли сети на 14% — до 1,25 миллиарда гривен).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Второе место в рейтинге заняла компания "Контракт Продрезерв 5" (бренд Briscola) с выручкой 3 миллиарда гривен, а тройку лидеров замкнула сеть "Тести Фуд" (KFC), заработавшая 1,17 миллиарда гривен.

В общей сложности в десятку вошли сразу три юрлица бренда KFC — кроме "Тести Фуд", это "ГРГ-Украина" (968,2 миллиона гривен) и "ДТС-Харьков" (951 миллион гривен), а также "Доминос Пицца Юкрейн" (493,3 миллиона гривен), "С миллиона гривен", "8 млн" кейтеринговая компания "Понтем.УА" (295,3 миллиона гривен), "Королевская пивоварня" из группы Emily Resort и Dragon Park (285,6 миллиона гривен) и сеть "Сушия" (261 миллион гривен).

Темпы открытия новых заведений и закрытие ФЛП в отрасли

Несмотря на рост доходов крупнейших игроков, темпы появления новых бизнесов в сфере общественного питания замедлились — за январь-октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 11 854 новых ФЛП в ресторанной отрасли, что на 11% меньше, чем в прошлом, и на 19% меньше по сравнению с 2021 годом.

В то же время прекратили работу 9 019 предпринимателей (на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года), благодаря чему отрасль вышла в плюс на 2 835 ФЛП, а осенний рост закрытий в сентябре-октябре на 23% против июля-августа аналитики объясняют привычной сезонностью.

Среди юридических лиц за десять месяцев 2026 года появились 552 новые компании — это на 4% меньше, чем в прошлом, и почти вдвое меньше показателя 2021 года, когда за этот же период открыли 941 фирму. При этом закрылось за это время только 54 ресторанных компании, поэтому на одно закрытое предприятие в отрасли приходится более десяти новообразованных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве около 20% ресторанов и кафе могут закрыться или заморозить свою деятельность в ближайшие три месяца.