Крупнейший биометановый завод Украины начал экспорт в Венгрию

Теофипольская энергетическая компания, которая в начале 2026 года ввела в эксплуатацию крупнейший в Украине завод по производству биометана, в августе впервые экспортировала собственную продукцию. Первую партию объемом около 45 тыс. кубометров поставили в Венгрию через газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ExPro.

Завод компании в Хмельницкой области был введен в эксплуатацию в начале 2026 года. Его проектная мощность составляет около 56 млн кубометров биометана в год, а объект напрямую подключен к газотранспортной системе.

Покупателем первой экспортной партии стала компания ERU Europe. По оценке участников рынка, стоимость биометана могла составить около $1 тыс. за тысячу кубометров.

В сентябре компания планирует продлить экспорт, а его объем может возрасти до 200 тыс. кубометров.

При этом, по оценке ExPro, предприятие производит около 1,4–2,8 млн кубометров биометана в месяц. То есть, пока на экспорт направляется лишь небольшая часть его производства.

"Теофипольская энергетическая компания" стала пятой украинской компанией, вышедшей на экспорт биометана, и четвертой, поставляющей газообразный биометан по трубопроводам.

Экспорт этого вида газа из Украины начался в феврале 2025 года. Среди компаний, уже поставлявших газообразный биометан за границу, — Vitagro, МХП и "Галс Агро".

По итогам 2025 года украинские производители экспортировали более 11,2 млн. кубометров газообразного биометана.

Напомним, в марте в Украине запустили этот биометановый завод мощностью около 56 млн. кубометров в год. К моменту запуска он стал крупнейшим в отрасли и единственным предприятием такого масштаба, непосредственно подключенным к ГТС.