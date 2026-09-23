Найбільший біометановий завод України почав експорт до Угорщини

"Теофіпольська енергетична компанія", яка на початку 2026 року ввела в експлуатацію найбільший в Україні завод із виробництва біометану, у серпні вперше експортувала власну продукцію. Першу партію обсягом близько 45 тис. кубометрів поставили до Угорщини через газотранспортну систему України.

Про це інформує Dilo з посиланням на ExPro.

Завод компанії у Хмельницькій області ввели в експлуатацію на початку 2026 року. Його проєктна потужність становить близько 56 млн кубометрів біометану на рік, а об'єкт безпосередньо підключений до газотранспортної системи.

Покупцем першої експортної партії стала ERU Europe. За оцінкою учасників ринку, вартість біометану могла становити близько $1 тис. за тисячу кубометрів.

У вересні компанія планує продовжити експорт, а його обсяг може зрости до 200 тис. кубометрів.

При цьому, за оцінкою ExPro, підприємство виробляє близько 1,4–2,8 млн кубометрів біометану на місяць. Тобто поки на експорт спрямовується лише невелика частина його виробництва.

"Теофіпольська енергетична компанія" стала п'ятою українською компанією, що вийшла на експорт біометану, та четвертою, яка постачає газоподібний біометан трубопроводами.

Експорт цього виду газу з України розпочався у лютому 2025 року. Серед компаній, які вже постачали газоподібний біометан за кордон, — Vitagro, МХП і "Галс Агро".

За підсумками 2025 року українські виробники експортували понад 11,2 млн кубометрів газоподібного біометану.

Нагадаємо, у березні в Україні запустили цей біометановий завод потужністю близько 56 млн кубометрів на рік. На момент запуску він став найбільшим у галузі та єдиним підприємством такого масштабу, безпосередньо підключеним до ГТС.