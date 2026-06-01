Кто пытается влиять на государственные решения: рейтинг чиновников и депутатов, чаще всего взаимодействующих с лоббистами

114 чиновников официально взаимодействовали с лоббистами в прошлом году. Больше лоббистов имеют должностные лица, отвечающие за налоги, финансы и экономику. Среди лидеров Даниил Гетманцев и Александр Ковальчук. Всего 182 лоббиста зарегистрировано в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Лоббизм в Украине окончательно вышел из тени

Наиболее востребованными у лоббистов в прошлом году были налоговики. Лидирует председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: он взаимодействовал с 12 разными лоббистами. В то же время, его заместитель Александр Ковальчук, хотя и взаимодействовал только с 8 лоббистами, стал рекордсменом по количеству официальных мероприятий с группами влияния — 31 встреча за второе полугодие 2025 года.

Среди чиновников в топе также оказался министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев – с ним взаимодействовали 8 лоббистов. По 6 лоббистов отчитывались о контакте с тогдашним министром цифровой трансформации, а ныне министром обороны Михаилом Федоровым и исполняющим обязанности главы ГНС Лесею Карнаух.

Что лоббируют наиболее активно? ​

По данным аналитиков, активнее всего в Украине лоббируют энергетику и сферу ЖКХ — эти направления упоминаются в отчетах 225 раз. На втором месте - финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика со 194 упоминаниями. Далее – экология и природопользование (87), экономическое развитие и регуляторная политика (79), а также медицина (54).

Напомним, после запуска 1 сентября 2025 года Закона о лоббировании и Реестре прозрачности Украина получила первую возможность увидеть, кто и как пытается влиять на государственные решения. Первые лоббисты уже отчитались о своей деятельности в прошлом году. В настоящее время лоббисты вносят в свои отчеты любую прямую или опосредованную коммуникацию с должностными лицами по вопросам, связанным с предметом лоббирования. То есть, такие записи могут касаться как прямых встреч, так и приглашения на конференции или другие публичные мероприятия.

Заметим, большинство компаний в Украине не зарегистрированы в Реестре прозрачности НАПК субъекты лоббирования, а 88% бизнеса нуждаются в дополнительных разъяснениях по закону о лоббировании.

О законе

23 февраля 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добродетельное лоббирование.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о лоббизме в Украине, который должен урегулировать деятельность лоббистов и сделать ее более прозрачной. Однако на практике этот законопроект пока не заработал.

1 сентября 2025 года он вступил в силу. Теперь любая деятельность, подпадающая под определение "лоббирования", возможна только при предварительной регистрации в Реестре прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Новый закон предусматривает ряд изменений для бизнеса, в частности :

обязательную регистрацию лоббистской деятельности,

установление правил взаимодействия с органами власти,

требования по представлению регулярных отчетов,

введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Что такое лоббизм

Лоббизм – это целенаправленное, легальное (или нелегальное) влияние на органы государственной власти и их должностных лиц с целью добиться принятия определенных решений в интересах конкретных лиц, организаций или групп. Эта деятельность подразумевает влияние на разработку и принятие законов, политических, регуляторных или административных решений путем коммуникации и убеждения.

Термин происходит от английского "lobby" (кулуары), где в XIX веке в Британии и США люди ждали в коридорах парламентов, чтобы убедить политиков поддержать их идеи.