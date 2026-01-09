Курс валют на 10-11 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10-11 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 января.

Курс доллара

1 доллар США – 42,99 грн.

Курс евро

1 евро – 50,18 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,92 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,30/43,50 Евро 50,60/50,80 Злотый 11,86/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,70/43,30 49,70/50,70 Ощадбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20 ПУМБ 42,80/43,40 50,00/50,75 11,90/12,30 Укргазбанк 42,60/43,35 49,70/50,65 12,00/12,20 Райффайзен 42,90/ 43,32 49,70/50,57

Детальнее о том, почему курс доллара и евро растут, и каковы прогнозы экспертов и банкиров, читайте в материале Delo.ua.