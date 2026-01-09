- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 10-11 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10-11 января (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 9 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,99 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,18 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,92 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,30/43,50
|Евро
|50,60/50,80
|Злотый
|11,86/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,70/43,30
|49,70/50,70
|Ощадбанк
|42,60/43,35
|49,70/50,65
|12,00/12,20
|ПУМБ
|42,80/43,40
|50,00/50,75
|11,90/12,30
|Укргазбанк
|42,60/43,35
|49,70/50,65
|12,00/12,20
|Райффайзен
|42,90/ 43,32
|49,70/50,57
Детальнее о том, почему курс доллара и евро растут, и каковы прогнозы экспертов и банкиров, читайте в материале Delo.ua.