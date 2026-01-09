- Категорія
Курс валют на 10-11 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10-11 січня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 9 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,99 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,18 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,92 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,30/43,50
|Євро
|50,60/50,80
|Злотий
|11,86/12,00
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 9 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,70 / 43,30
|49,70 / 50,70
|Ощадбанк
|42,60 / 43,35
|49,70 / 50,65
|12,00 / 12,20
|ПУМБ
|42,80 / 43,40
|50,00 / 50,75
|11,90 / 12,30
|Укргазбанк
|42,60 / 43,35
|49,70 / 50,65
|12,00 / 12,20
|Райффайзен
|42,90/ 43,32
|49,70 / 50,57
Детальніше про те, чому курс долара та євро зростають, та які прогнози експертів та банкірів, читайте в матеріалі Delo.ua.