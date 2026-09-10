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Курс валют на 10 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семнадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на тридцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.09.2026 ( четверг) ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,64 грн (+17 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,99 грн (+36 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,04 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,42/ 44,94
|Евро
|51,58/ 52,31
|Злотый
|11,75/ 12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|51,40/52,40
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,40/ 45,00
|51,65/52,50
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,70/52,60
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,40/ 45,00
|51,65/52,50
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,40/44,95
|51,30/52,30
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.