Курс валют на 10 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семнадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.09.2026 ( четверг) ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,64 грн (+17 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,99 грн (+36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,04 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,42/ 44,94 Евро 51,58/ 52,31 Злотый 11,75/ 12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,30/44,90 51,40/52,40 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,40/ 45,00 51,65/52,50 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,70/52,60 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,40/ 45,00 51,65/52,50 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,40/44,95 51,30/52,30

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.