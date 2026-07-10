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Курс валют на 11-12 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11-12 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 10 июля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,51 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,87 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,50/44,60
|Евро
|51,05/51,20
|Злотый
|11,77/11,90
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,10/44,70
|50,25/51,25
|Ощадбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,35
|11,40/12,10
|ПУМБ
|44,30/ 44,90
|50,70/51,40
|11,40/12,10
|Укргазбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,35
|11,40/12,10
|Райффайзен
|44,30/ 44,69
|50,50/51,14
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.