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Курс валют на 11-12 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара по выходным / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11-12 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 10 июля.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,51 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 50,87 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,80 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,50/44,60
Евро 51,05/51,20
Злотый 11,77/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,10/44,70 50,25/51,25
Ощадбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,35 11,40/12,10
ПУМБ 44,30/ 44,90 50,70/51,40 11,40/12,10
Укргазбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,35 11,40/12,10
Райффайзен 44,30/ 44,69 50,50/51,14

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько