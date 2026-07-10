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Курс валют на 11-12 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11-12 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 10 липня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,51 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 50,87 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,80 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,50/44,60
Євро 51,05/51,20
Злотий 11,77/11,90

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,10/44,70 50,25/51,25
Ощадбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,35 11,40 / 12,10
ПУМБ 44,30/ 44,90 50,70/51,40 11,40 / 12,10
Укргазбанк 44,30/ 44,80 50,60/51,35 11,40 / 12,10
Райффайзен 44,30/ 44,69 50,50 / 51,14

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько