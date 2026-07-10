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Курс валют на 11-12 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11-12 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 10 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,51 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,87 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,80 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,50/44,60
|Євро
|51,05/51,20
|Злотий
|11,77/11,90
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,10/44,70
|50,25/51,25
|Ощадбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,35
|11,40 / 12,10
|ПУМБ
|44,30/ 44,90
|50,70/51,40
|11,40 / 12,10
|Укргазбанк
|44,30/ 44,80
|50,60/51,35
|11,40 / 12,10
|Райффайзен
|44,30/ 44,69
|50,50 / 51,14
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.