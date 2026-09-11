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Курс валют на 11 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одиннадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.09.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,55 грн (-11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,76 грн (-23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,98 грн (-6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,39/ 44,89
|Евро
|51,49/ 52,14
|Злотый
|11,72/ 12,11
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,10/44,70
|51,05/52,05
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,35/ 44,90
|51,40/52,40
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,50/52,20
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,35/ 44,90
|51,40/52,40
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,30/44,75
|51,40/51,99
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.