Курс валют на 13 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел сразу на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.02.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,99 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,03 грн (-17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,12 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,05/43,15 Евро 51,30/51,45 Злотый 12,17/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,65/43,25 50,40/51,40 Ощадбанк 42,85/43,40 50,90/51,70 12,50/12,90 ПУМБ 42,80/ 43,40 50,80/51,50 12,45/12,95 Укргазбанк 42,85/43,40 50,90/51,70 12,50/12,90 Райффайзен 42,92/ 43,39 50,60/ 51,43

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.