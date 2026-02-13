- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 13 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел сразу на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.02.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,99 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,03 грн (-17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,12 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,05/43,15
|Евро
|51,30/51,45
|Злотый
|12,17/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,65/43,25
|50,40/51,40
|Ощадбанк
|42,85/43,40
|50,90/51,70
|12,50/12,90
|ПУМБ
|42,80/ 43,40
|50,80/51,50
|12,45/12,95
|Укргазбанк
|42,85/43,40
|50,90/51,70
|12,50/12,90
|Райффайзен
|42,92/ 43,39
|50,60/ 51,43
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.