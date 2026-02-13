Запланована подія 2

Курс валют на 13 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив офіційні курси долара і євро на п’ятницю / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на чотири копійки, водночас євро подешевшало одразу на сімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.02.2026 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,99 грн (-4 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,03 грн (-17 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,12 грн (-3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,05/43,15
Євро 51,30/51,45
Злотий 12,17/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,65 / 43,25 50,40 / 51,40
Ощадбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90
ПУМБ 42,80/ 43,40 50,80 / 51,50 12,45 / 12,95
Укргазбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90
Райффайзен 42,92/ 43,39 50,60/ 51,43

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько