Курс валют на 14-15 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, гривна
Нацбанк установил курс доллара на выходные / Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14-15 февраля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 13 февраля

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,99 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,03 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,12 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,05/43,15
Евро 51,30/51,45
Злотый 12,17/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,65/43,25 50,40/51,40
Ощадбанк 42,85/43,40 50,90/51,70 12,50/12,90
ПУМБ 42,80/ 43,40 50,80/51,50 12,45/12,95
Укргазбанк 42,85/43,40 50,90/51,70 12,50/12,90
Райффайзен 42,92/ 43,39 50,60/ 51,43

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

Автор:
Светлана Манько