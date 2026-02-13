- Категорія
Курс валют на 14-15 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14 - 15 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 лютого
Курс долара
- 1 долар США – 42,99 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,03 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,12 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,05/43,15
|Євро
|51,30/51,45
|Злотий
|12,17/12,25
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 13 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,65 / 43,25
|50,40 / 51,40
|Ощадбанк
|42,85 / 43,40
|50,90 / 51,70
|12,50 / 12,90
|ПУМБ
|42,80/ 43,40
|50,80 / 51,50
|12,45 / 12,95
|Укргазбанк
|42,85 / 43,40
|50,90 / 51,70
|12,50 / 12,90
|Райффайзен
|42,92/ 43,39
|50,60/ 51,43
Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.