Курс валют на 14-15 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14 - 15 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 лютого

Курс долара

1 долар США – 42,99 грн.

Курс євро

1 євро – 51,03 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,12 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,05/43,15 Євро 51,30/51,45 Злотий 12,17/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,65 / 43,25 50,40 / 51,40 Ощадбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90 ПУМБ 42,80/ 43,40 50,80 / 51,50 12,45 / 12,95 Укргазбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90 Райффайзен 42,92/ 43,39 50,60/ 51,43

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.