Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,30

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 14-15 лютого 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, гривня
Нацбанк встановив курс долара на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14 - 15 лютого (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 лютого

Курс долара

  • 1 долар США – 42,99 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,03 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,12 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,05/43,15
Євро 51,30/51,45
Злотий 12,17/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 лютого курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,65 / 43,25 50,40 / 51,40
Ощадбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90
ПУМБ 42,80/ 43,40 50,80 / 51,50 12,45 / 12,95
Укргазбанк 42,85 / 43,40 50,90 / 51,70 12,50 / 12,90
Райффайзен 42,92/ 43,39 50,60/ 51,43

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що ослаблення гривні в січні 2026 року стало результатом сезонних факторів. Ситуація на валютному ринку залишається під контролем, а долар є основною курсоутворювальною валютою для регулятора.

Автор:
Світлана Манько